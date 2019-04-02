Son Dakika Haberleri: Kullanılmayan Çiftlik İçerisinde Bir Kişi Başından Vurularak Öldürüldü

Kullanılmayan Çiftlik İçerisinde Bir Kişi Başından Vurularak Öldürüldü

22 dakika önce

Kullanılmayan çiftlik içerisinde bir kişi başından vurularak öldürüldüADANA - Adana'da kullanılmayan bir çiftlik içerisinde başından vurulmuş halde bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kullanılmayan çiftlik içerisinde bir kişi başından vurularak öldürüldü

ADANA - Adana'da kullanılmayan bir çiftlik içerisinde başından vurulmuş halde bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Yüreğir İlçesi Çamlıbel Mahallesi 2938 sokakta kullanılmayan bir çiftlik meydana geldi. İddiaya göre, tek el tabanca sesi ve ardından yardım çığlığı duyan mahalle sakinleri dışarı çıktıkları sırada plakasını alamadıkları bir otomobilin hızla kaçtığını gördü.
Yardım çığlığının kullanılmayan çiftlik içerisinde geldiğini fark eden mahalle sakinleri olay yerine gittikleri, Suat Duruhan'ı başından vurulmuş halde buldu. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Duruhan yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Duruhan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Durahan'ın vurulduğu yerde 1 adet boş kovan buldu. Katil zanlısı ya da zanlıların kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:40 Kaynak: İHA

Çamlıbel, Yüreğir, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rap Şarkıcısı Nipsey Hussle Uğradığı Saldırı Sonucu Öldü İşçiler, 1987 Yılının Gazetesine Sarılmış Kutuda İnsan Kafatası ve Kemikleri Buldu! TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut Atandı Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 03:02:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kullanılmayan Çiftlik İçerisinde Bir Kişi Başından Vurularak Öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]