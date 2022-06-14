Kullanılmayan dairede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Kullanılmayan dairede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

14.06.2022 13:22
Kullanılmayan dairede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Yatağan ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında ve boş olan dairede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak barınağa teslim edildi.

Yatağan ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında ve boş olan dairede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak barınağa teslim edildi.

Yatağan Atatürk Mahallesi Ahmet Toksöz Caddesi Hürriyet Apartmanının 5'inci katındaki boş daireden kedi sesi gelmesi üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Yatağan itfaiye grup amirliği ekipleri apartmanın 5'inci katına itfaiye merdiveni ile ulaşarak kediyi kurtardı. Yatağan Belediyesi ekiplerine teslim edilen kedi geçici havyan barınağına teslim edildi. - MUĞLA

Kullanılmayan dairede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Kullanılmayan dairede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hürriyet, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kullanılmayan dairede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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