Yatağan ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında ve boş olan dairede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak barınağa teslim edildi.

Kaynak: İHA

Hürriyet, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kullanılmayan dairede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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