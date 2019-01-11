Kullanılmayan Elbiseler Cüzdan Görünümlü Bez Poşetlere Dönüşüyor

Kullanılmayan elbiseler cüzdan görünümlü bez poşetlere dönüşüyorYOZGAT - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ücretli poşet uygulamasının hayata geçmesiyle, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Halk Eğitim Merkezinde kursiyerler, eskiyen ve kullanmadıkları kazak, pantolon, gömlek gibi elbiselerini geri...

Kullanılmayan elbiseler cüzdan görünümlü bez poşetlere dönüşüyor



YOZGAT - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ücretli poşet uygulamasının hayata geçmesiyle, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Halk Eğitim Merkezinde kursiyerler, eskiyen ve kullanmadıkları kazak, pantolon, gömlek gibi elbiselerini geri dönüşüme sokarak cüzdün görünümlü bez alışveriş torbaları dikiyor.

Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi'nin '8 poşete 1 Pazar çantası' sloganı ile başlattığı cüzdan görünümlü bez alışveriş torbası kampanyası ilçede büyük ilgi gördü. Kursiyerler evlerinde kullanmadıkları elbiseleri ve atık kumaşları kullanışlı birer bez torbaya dönüştürerek doğaya katkı sağlıyor. Kursta, usta öğreticilerin eşliğinde evlerinde kullanmadıkları kıyafetleri kesen, biçen, diken ve ortaya çeşit çeşit bez alışveriş torbaları çıkaran kursiyerler hem geri dönüşüme katkı sağlıyorlar hem de tasarladıkları bez torbaları satarak aile ekonomilerine destek oluyorlar.

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören bez çantalar isteğe ve talebe göre de hazırlanıyor. Bez çantaların fiyatları ise 2 ila 20 TL arasında değişiyor.

Kursiyerlerin çalışmalarını yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek yaptığı açıklamada "Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde, Türkiye'de son günlerde gündem olan geri dönüşüm poşetlere karşı mücadelemizi Boğazlıyan'da başlatıyoruz. Kendi emekleri ile geliştirdikleri bu projeler ile bayanlara hem de erkeklere alışverişlerinde geri dönüşüm sağlayacak. Evlerimizde bulabileceğimiz, bezlerden, türlü geliştirdikleri torbalardan ve geri dönüşüme katkı sağlayacak gübre torbalarından her türlü evdeki bu malzemeyi geri dönüşümde uzun vadede saklanmayacak şekilde, günlük her zaman alışverişlerinde kullanabilecekleri ürünleri yaptıkları için kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığı okullarımızda ve kurslarımızda yaygınlaştıracağız. Öğrencilerimize de bir bilinç kazandıracağız. Kursiyerlerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Erdem ise "Boğazlıyan'daki kurs ziyaretlerimiz sırasında kursiyerlerimizin kendilerine pazar torbası diktiklerini gördük. Bu proje hoşumuza gitti. İlçemiz geneline yayabilmek için biz de proje başlattık. Sloganımızı '8 poşete 1 pazar torbası' olarak belirledik. Torbalarımız genellikle atık malzemelerden yapılıyor. İş önlükleri, kazaklar, pantolonlar, gömlekler ve gübre torbalarını kullanarak yaptık. Ama isteğe uygun olarakta yapabileceğimiz modellerimiz oldu. Yaklaşık çeşitli boylarda 30 model ürettik. 2 TL ile 20 TL arasında değişen fiyatlarla beraber bunları yapıyoruz. Amacımız çevremizin daha temiz olması için katkıda bulunmaktır" şeklinde konuştu.

Bez torba uygulamasının topluma ve doğaya katkı sağlayacağını söyleyen Usta Öğretici Hicran Çelikadam da "Biz kursiyerlerimizle bir girişimde bulunduk. Kursiyerlerimizle birlikte çeşitli kumaşlarımızı geri dönüşüm sağlayarak kumaş torbalar diktik. Bu torbalar hem insan sağlığına hem de doğaya faydalı olacak" dedi.

Kursiyer Sonay Calal ise "Atık kumaşlardan üretim yapıyoruz, ailelerimize katkı sağlıyoruz. Poşet olayını bitirmek istiyoruz, evimizde olan malzemeleri değerlendirmek istiyoruz. Eskiden file torbalar vardı, zararlı maddelerden artık kurtulmalıyız" ifadelerine yer verdi.

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