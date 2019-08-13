Kullanılmayan ev çöktü
1 saat önce
Sivas'ta kullanılmayan evin bir bölümü yıkıldı.
Sivas'ta kullanılmayan evin bir bölümü yıkıldı. Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 03:49 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün arkasında bulunan ve sahibinin ismi henüz öğrenilemeyen tek katlı evin bir bölümünde çökme meydana geldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları çalışmada evde kimsenin olmadığını belirledi.
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