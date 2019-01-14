Son Dakika Haberleri: Kullanılmayan Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Kullanılmayan Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kullanılmayan Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, yangın, Cumhuriyet Mahallesi Mert Sokak'ta yer alan ve sahibi ilçe dışında yaşadığı için kullanılmayan tek katlı evde çıktı. Evden dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 2 itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yangın, evin tamamına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Polis ekipleri, mahalle sakinlerinin verdiği bilgi doğrultusunda yangını çıkardıkları iddia edilen şahısların bulunması için çalışma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:28 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Elbistan, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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