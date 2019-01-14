Kullanılmayan Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, yangın, Cumhuriyet Mahallesi Mert Sokak'ta yer alan ve sahibi ilçe dışında yaşadığı için kullanılmayan tek katlı evde çıktı. Evden dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 2 itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yangın, evin tamamına ulaşmadan kontrol altına alındı.



Polis ekipleri, mahalle sakinlerinin verdiği bilgi doğrultusunda yangını çıkardıkları iddia edilen şahısların bulunması için çalışma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

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