KULLANILMAYAN GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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KULLANILMAYAN GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

11.04.2022 10:04

Antalya'da kullanılmayan gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Antalya'da kullanılmayan gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle evin ahşap olan çatısı çöktü.

Yangın, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Gazi Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde kullanılmayan gecekonduda meydana geldi. Gecekondudan duman çıktığını fark edenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese kısa süre içinde ulaşan ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, bir süre de soğutma çalışması yaptı. Yangın, nedeniyle evin ahşap olan çatısı çöktü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlatırken, çevrede bulanan bazı apartman sakinleri yangını dürbün ile izledi.

KULLANILMAYAN GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
KULLANILMAYAN GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
KULLANILMAYAN GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

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Antalya, İtfaiye, Yangın, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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