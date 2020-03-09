'Kullanılmayan giysiler çöpe gitmesin' projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kullanılmayan giysiler çöpe gitmesin' projesi - Son Dakika

'Kullanılmayan giysiler çöpe gitmesin' projesi

7 saat önce

Kırıkkale Belediyesi tarafından şehrin belirli noktalarına giysi kutuları yerleştirildi.

'Kullanılmayan giysiler çöpe gitmesin' projesi, System.String[]

Kırıkkale Belediyesi tarafından şehrin belirli noktalarına giysi kutuları yerleştirildi.


Kırıkkale Belediyesi eski kullanılmayan giysilerin çöpe gitmemesi, evlerde atıl şekilde beklemeyip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için şehrin farklı noktalarına giysi kutuları yerleştirdi. Kentin birçok yerine geri dönüşüm kutuları yerleştiren Kırıkkale Belediyesi bu sefer de farklı bölgelere giysi, ayakkabı, tekstil, çanta ve oyuncak toplama kutuları yerleştirdi. Yeni konulan kumbaralarda ikinci el kıyafetlerin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kutularda toplanacak giysiler, tekstil eşyaları, ayakkabılar, çantalar ve oyuncaklar önce bir ayrıştırma işlemine tabii tutulacak. Kullanılabilir malzemelerin belirlenmesinden sonra bu ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.


Kırıkkale'nin belirli noktalara bırakılan giysi toplama kutularının vatandaşlar tarafından sahiplenmesini isteyen Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, bu kumbaralara kesici, yanıcı, patlayıcı maddelerin ve koku yapan evsel atıkların atılmaması gerektiğini belirterek "Evlerinde kullanılmayan, bir köşelere bırakılan, bir başkasının kullanabileceği giysiler tekstil ürünleri bu kutularında değerlendirilebilir, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir. Kullanıma uygun olan kıyafetler görevlilerimiz tarafından ayrıştırılıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Uygun olmayanlar ise geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye katkı sağlanmış olacak" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırıkkale'de akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı: 3 ölü, 4 yaralı
"Sağır ve dilsiz" yazısıyla para dilenen şahıs, zabıtayı görünce dile geldi Koronavirüs Türkiye'de kolonya satışlarını patlattı İtalya'dan koronavirüs önlemi: Zorunlu haller dışında serbest dolaşım sınırlandırıldı

Son Dakika Haberleri
00:12 ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi hayatını kaybetti
00:08 Sakarya'da bir grup genç, CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi
00:05 İhlas Medya'ya ödül yağdı
00:05 Dışişleri'nden Sudan Başbakanı Hamdok'a suikast girişimine kınama
00:05 Gana'da korona virüsünün tedavisi bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:15:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kullanılmayan giysiler çöpe gitmesin' projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]