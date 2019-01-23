Son Dakika Haberleri: Kullanılmayan Giysileri Pazar Çantasına Dönüştürüyorlar

Kullanılmayan Giysileri Pazar Çantasına Dönüştürüyorlar

2 saat önce

Bilecik Belediyesi Yaşayan Kent Müzesi'nde eski giysilerin geri dönüşümünü sağlayan kadınlar, pazar çantası ve kilim üretiyor.

Kullanılmayan Giysileri Pazar Çantasına Dönüştürüyorlar, System.String[]
Bilecik Belediyesi Yaşayan Kent Müzesi'nde eski giysilerin geri dönüşümünü sağlayan kadınlar, pazar çantası ve kilim üretiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 81 ilde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Bilecik'te kampanya başlatıldı. "Geçmişimizi Yaşatıyoruz" adlı kampanyaya Yaşayan Kent Müzesi ev sahipliği yapıyor.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı ile Kayı Boyu Derneği üyesi kadınlar, eski giysileri ince ince keserek müzede oluşturulan tezgahlarda pazar çantası, kilim, seccade, masa örtüsü ve kılıflara dönüştürüyor.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın eşi Fatma Yağcı ile Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can da tezgahların başına geçerek kilim dokudu.

Belediye Başkanı Can, yaptığı açıklamada, proje kapsamında eski giysilerin ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

Bu çalışmayı bir ecdat mirası olarak gördüklerini belirten Can, "Müzede kadınlarımız ve teyzelerimiz geleneğimizi yeniden uygulamaya koyarken, aynı zamanda geri dönüşüme katkıda bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın böyle bir çalışmaya ön ayak olması ve yakından takip etmesi de önemini bir kat daha artırıyor." dedi.

AK Parti İl Kadın Kolları Çevre Şehir Bilim Başkanı Emine Sivri Cin ise "81 ilde kilim ve eskiyen elbiselerden pala kilim dokumanın olmadığını fark ettik. Yüzyıllar önce yapılmış dokuma tezgahları ile kendi yaptığımız tezgahlarda dokumayı yapıyoruz. Giyilmeyen kıyafetleri ince ince keserek, rengarenk bir şekilde işliyoruz. Bu çalışma ile birçok ürünü yapıyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:50 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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