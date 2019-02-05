Kullanılmayan İşyerini Talan Ettiler
39 dakika önce
Kırklareli'de kullanılmayan işyerine giren hırsızlar kapı pencereyi bile çaldı.
Kırklareli
'de kullanılmayan işyerine giren hırsızlar kapı pencereyi bile çaldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz
ilçesi Eskitaşlı köyünde bir işyerine hırsızların girdiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma
ekiplerince yapılan incelemede, 2012 yılından bu yana kullanılmayan işyerinden kişi ya da kişilerce 1 adet ahşap kapı, 1 adet plastik kapı, 1 adet demirkapı, 6 adet demir boru, 3 adet kullanılmayan eski benzin pompası ve 5 adet pencere çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri faillerin yakalanması için çalışma başlattı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:15 Kaynak: İHA
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