Son Dakika Haberleri: Kullanılmayan köy okulu kültür evine dönüştürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Kullanılmayan köy okulu kültür evine dönüştürüldü

1 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesi Konakpınar köyünde ki kullanılmayan köy okulu kültür evine dönüştürüldü.

Kullanılmayan köy okulu kültür evine dönüştürüldü, System.String[]
Sivas'ın Gürün ilçesi Konakpınar köyünde ki kullanılmayan köy okulu kültür evine dönüştürüldü.

Sivas'ın Gürün ilçesi Konakpınar köyünde bulunan kullanılmayan köy okulu, Köy derneğinin öncülüğünde, köy sakinlerinin bağışları ile onarılarak Konak Pınar Kültürevi olarak hizmete açıldı. Açılış töreni 3. Coşkun Baba Şenlikleri kapsamında yapıldı. Törene İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burhan Çolak, ilçe zira odası başkanı ve aynı zamanda köy muhtarı olan Hüseyin Aktepe katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinden önce kısa bir konuşma yapan Aktepe, 1961 yılında inşa edilen ve günümüzde kullanılmayan eski köy okulunu dernek öncülüğünde onardıklarını belirtip, köy sakinleri ile atıl binayı kültür evine dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. - SİVAS
Konak, Gürün, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Suriyeli eylemi" iddiasına yanıt: Kimseye bir şey yaptırmayız Osmanlı torunu Boris Johnson'ın dedesinin de kaldığı İstanbul Boğazı'ndaki yalı, rekor fiyata satışa çıkarıldı Volkswagen 1,3 milyar euroya mal olacak yeni fabrikası için Türkiye'yi seçti Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 11:38:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kullanılmayan köy okulu kültür evine dönüştürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]