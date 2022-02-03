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Kullanılmayan okul, çıkan yangında küle döndü - Son Dakika

Kullanılmayan okul, çıkan yangında küle döndü

03.02.2022 15:30
Kullanılmayan okul, çıkan yangında küle döndü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir süredir atıl vaziyette kullanılmayan ilkokul, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir süredir atıl vaziyette kullanılmayan ilkokul, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Serdar Köyü Taşpınar Mahallesinde bir süredir kullanılmayan atıl vaziyetteki eski ilkokulda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm okulu kapladı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Araç İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, kullanılmayan eski bir ilkokul tamamen küle döndü. - KASTAMONU

Kullanılmayan okul, çıkan yangında küle döndü
Kullanılmayan okul, çıkan yangında küle döndü
Kullanılmayan okul, çıkan yangında küle döndü

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Kastamonu, Tragger, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kullanılmayan okul, çıkan yangında küle döndü - Son Dakika


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