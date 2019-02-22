Kullanılmayan Otelden 150 Bin Liralık Eşya Çaldılar
1 saat önce
KARS'da kullanılmayan otelden 150 bin lira değerinde eşya çalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
KARS'da kullanılmayan otelden 150 bin lira değerinde eşya çalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Merkez Halitpaşa
Mahallesi çevre yolu yakınlarında bulunan ve kullanılmayan otele giren hırsızlar yemek dinlendirme dolabı, servis dolabı ve havalandırma cihazı ile çok sayıda yer altı aydınlatma projektörünü çaldı. Kars Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ve aracılık ederek hırsızlık yoluyla elde ettiği eşyaları sattığı belirlenen 4 şüpheliden 2'si yakalandı. Yapılan aramalarda değeri yaklaşık 150 bin lira olan 2 yemek dinlendirme ve servis dolabı, 1 havalandırma cihazı ve 17 yer altı aydınlatma projektörü ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri diğer 2 şüpheliyi arıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:43 Kaynak: DHA
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