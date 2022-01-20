Kullanılmayan tarihi hamamdaki yangın korkuttu - Son Dakika

Kullanılmayan tarihi hamamdaki yangın korkuttu

Yaklaşık 500 yıllık olan ve 3 yıldır kullanılmayan tarihi hamamda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

17. Yüzyılda Evliya Çelebi'nin hamamı ziyaret ettiği ve Sehayahatname'sinde yer verdiği öğrenildi

ANTALYA - Antalya'nın Kaleiçi bölgesinde, 3 yıldır kullanılmayan tarihi hamamdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin hamamı ziyaret ettiği ve Sehayahatname'sinde yer verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 11.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesi Tuzcular Mahallesi'ndeki Paşa Cami Sokak'taki tarihi Nazır Hamamı'nda çıktı. 3 yıldır kullanılmayan yaklaşık 500 yıllık olan tarihi Nazır Hamamı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kaleiçi itfaiye noktası ekipleri yangını söndürdü. Tarihi hamamda 3 ay öncede bir yangın çıkarken, hırsızlar tarafından demir kapı ve pencerelerinin de çalındığı belirtildi. Haberi alıp gelen hamamın sahibi Süleyman Kaçaroğlu, son dönemde çıkarılan yangınlardan dert yandı. Kaçaroğlu, hamamın yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Hamam, Kaleiçi Kentsel ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında 1. Grup yapı olarak tescillendiği bildirildi.

"Hamam bilgileri"

Nazır Hamamı'nın 17. yüzyılda yapılan hamamın dikdörtgen, haçvari, dört eyvanlı ve köşe hücreli plan tipinde olduğu, merkezi kubbeyle örtülü olan sıcaklık bölümünün etrafında iki beşik tonoz, bir kubbe, üç eyvan ve iki halvet hücresinin yer aldığı kaydedildi. Ayrıca Antalya'yı ziyaret eden Evliya Çelebi'nin hamamı ziyaret ettiği ve Sehayahatname adlı eserinde bahsettiği belirtildi.