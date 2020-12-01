Kullanılmayan taziye evleri immün plazma bağış merkezine dönüştürüldü - Son Dakika

Kullanılmayan taziye evleri immün plazma bağış merkezine dönüştürüldü

01.12.2020 12:38

Kullanılmayan taziye evleri immün plazma bağış merkezine dönüştürüldü Şehitkamil Belediyesi ve Kızılay arasında imzalanan protokol sonrası, Şehitkamil ilçesinde kullanılmayan taziye evleri immün plazma bağış merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Kullanılmayan taziye evleri immün plazma bağış merkezine dönüştürüldü

GAZİANTEP - Şehitkamil Belediyesi ve Kızılay arasında imzalanan protokol sonrası, Şehitkamil ilçesinde kullanılmayan taziye evleri immün plazma bağış merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Covid-19'un her geçen gün etkisinin artması üzerine daha çok önem kazanan immün plazma bağışı için harekete geçen Şehitkamil Belediyesi, kullanılmayan 14 sosyal tesisi geçici olarak Kızılay'a tahsis ederek immün plazma bağışı merkezi haline getirdi.

"Milletin malı, millete hizmet ediyor"

Geçici olarak plazma bağışı için kullanılan 139 nolu sosyal tesis ve taziye evini ziyaret eden Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi bünyesinde bulunan sosyal tesislerin millete ait olduğunu ve millete hizmet etmeye devam edeceğini belirterek, "Covid-19'un hat safhada olan bir dönemde özellikle immün plazma bağışı noktasında bir ihtiyaç var. Kan merkezimiz çok yoğun bir ortamda çalışıyordu. Yaptığımız incelemeler sonucu Kızılay başkanımız ve şube başkanımızla birlikte yeni bir arayışa girmiştik. Bir taraftan kan alımının devam etmesi gerekiyor bir taraftan da immün plazma bağışlarının yapılması gerekiyordu. Şehitkamil belediyesi bünyesinde bulunan sosyal tesislerimizle ilgili talep olunca 139 nolu sosyal tesisimizi tahsis ettik. Bunlar milletin malı, millete hizmet ediyor. Bu sosyal tesisimiz faaliyet göstermediği için immün plazma bağışı olarak hizmet vermek için tahsisi yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Emeği geçen herkese teşekkür eden Kızılay Gaziantep İl Şube Başkanı Nihat Yıldırım ise korona virüsü atlatmış vatandaşlara çağrıda bulunarak immün plazma bağışında bulunmalarını istedi. Yıldırım, "Daha önceden Kızıay'ın bir şubesi zaten immün plazma bağışında kullanılıyordu. Ancak yoğunluğun yaşanmasından dolayı yeni yerler ihtiyacı doğdu. Bizde pandemi dolayısıyla faaliyeti durdurulan sosyal tesislerimizin immün plazma bağışı için kullanılmasını sağladık. 13 bölgemizde taziye evlerimizi değerlendirerek faaliyet göstermeye başladık. Şehitkamil Belediyesi ve Kızılay arasında taziye evlerin kullanılması hakkında Valimizin huzurunda protokol imzaladık. İmmün plazma bağışlarımızla insanlık kazanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kullanılmayan taziye evleri immün plazma bağış merkezine dönüştürüldü
Kullanılmayan taziye evleri immün plazma bağış merkezine dönüştürüldü
Kullanılmayan taziye evleri immün plazma bağış merkezine dönüştürüldü
Kullanılmayan taziye evleri immün plazma bağış merkezine dönüştürüldü

Koronavirüs, Şehitkamil, Protokol, Kızılay, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kullanılmayan taziye evleri immün plazma bağış merkezine dönüştürüldü - Son Dakika


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