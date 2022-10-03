KULLANILMAYAN TELEFON BATARYALARINDAN ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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KULLANILMAYAN TELEFON BATARYALARINDAN ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN KADINI İTFAİYE KURTARDI

03.10.2022 19:37

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 4 katlı iş merkezindeki bir iş yerindeki mağazada kullanılmayan telefon bataryalarının patlaması sonucu yangın çıktı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 4 katlı iş merkezindeki bir iş yerindeki mağazada kullanılmayan telefon bataryalarının patlaması sonucu yangın çıktı. Duman nedeniyle iş merkezinde mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı iş merkezinin girişindeki telefon dükkanında meydana geldi. İddiaya göre iş yerinde kullanılmayan telefon bataryaları patladı. Alev alan bataryalar kısa sürede iş yerindeki eşyaları tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyürken, iş merkezini duman kapladı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş merkezindekiler tahliye edilirken, duman nedeniyle mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kadına ilk müdahale ambulansta yapıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kasım Solak da iş merkezine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KULLANILMAYAN TELEFON BATARYALARINDAN ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KULLANILMAYAN TELEFON BATARYALARINDAN ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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