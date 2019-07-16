Kullanılmayan tesiste yangın: 1 ölü
2 saat önce
Antalya'nın Kemer ilçesinde kullanılmayan bir dinlenme tesisinde öğle saatlerinde çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:55 Kaynak: İHA
'nın Kemer
ilçesinde kullanılmayan bir dinlenme tesisinde öğle saatlerinde çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.
Merkez Mahallesi Deniz Caddesi diskolar bölgesinde bulunan tesisin havuz kısmında bulunan kulübede yangın çıktı. Küçük çaplı patlamalarında meydana geldiği yangını çevredeki vatandaşlar fark ederek itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiyeciler yangını etrafa sıçramadan söndürdü. Bir itfaiye erin yangın alanını incelerken ceset farketti. Polis
ekipleri çevreyi güvenlik bandı çekerek olay yerine giriş çıkışları kapatırken, olay yeri inceleme ekibi ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı
olay yerine geldi. Yapılan inceleme konusunda İdris Çoktan'ın (48) kömürleşmiş cesedi önce Kemer Devlet Hastanesi
morguna burada yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden İdris Çoktan'ın beraber yaşadığı 4 köpeği Kemer Belediyesi
Sahipsiz Hayvan Bakım Evi yetkilileri tarafından koruma altına alındı. - İSTANBUL
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