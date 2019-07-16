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Kullanılmayan tesiste yangın: 1 ölü

2 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde kullanılmayan bir dinlenme tesisinde öğle saatlerinde çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Kullanılmayan tesiste yangın: 1 ölü, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde kullanılmayan bir dinlenme tesisinde öğle saatlerinde çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Merkez Mahallesi Deniz Caddesi diskolar bölgesinde bulunan tesisin havuz kısmında bulunan kulübede yangın çıktı. Küçük çaplı patlamalarında meydana geldiği yangını çevredeki vatandaşlar fark ederek itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiyeciler yangını etrafa sıçramadan söndürdü. Bir itfaiye erin yangın alanını incelerken ceset farketti. Polis ekipleri çevreyi güvenlik bandı çekerek olay yerine giriş çıkışları kapatırken, olay yeri inceleme ekibi ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerine geldi. Yapılan inceleme konusunda İdris Çoktan'ın (48) kömürleşmiş cesedi önce Kemer Devlet Hastanesi morguna burada yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden İdris Çoktan'ın beraber yaşadığı 4 köpeği Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi yetkilileri tarafından koruma altına alındı. - İSTANBUL
Antalya, Kemer, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:55 Kaynak: İHA
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