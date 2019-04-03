Son Dakika Haberleri: Kullanılmayan Tren Vagonu Alev Alev Yandı

Kullanılmayan Tren Vagonu Alev Alev Yandı

1 saat önce

ADANA Tren Garı'nda park halinde bulunan kullanılmayan vagon, parçalara ayrılırken alev alarak yandı.

Kullanılmayan Tren Vagonu Alev Alev Yandı, System.String[]
ADANA Tren Garı'nda park halinde bulunan kullanılmayan vagon, parçalara ayrılırken alev alarak yandı.

Olay, Seyhan İlçesi Tren Garı'nda meydana geldi. İddiaya göre, gar görevlileri kullanımdan kaldırılan bir vagonu parçalamak için çalışma başlattı. Kesim sırasında çıkan kıvılcımlardan dolayı vagon yanmaya başladı. Hızla büyüyen alevler kentin birçok noktasından görüldü. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede mühadale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:06 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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