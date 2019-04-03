Kullanılmayan Tren Vagonu Alev Alev Yandı

ADANA Tren Garı'nda park halinde bulunan kullanılmayan vagon, parçalara ayrılırken alev alarak yandı.

ADANA Tren Garı'nda park halinde bulunan kullanılmayan vagon, parçalara ayrılırken alev alarak yandı.



Olay, Seyhan İlçesi Tren Garı'nda meydana geldi. İddiaya göre, gar görevlileri kullanımdan kaldırılan bir vagonu parçalamak için çalışma başlattı. Kesim sırasında çıkan kıvılcımlardan dolayı vagon yanmaya başladı. Hızla büyüyen alevler kentin birçok noktasından görüldü. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede mühadale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Adana

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bilecik'te 2 Katlı Kerpiçten Ev Tutuştu, Alevler Yandaki Eve Sıçradı

1 Oyla Kazandığı Seçimi, İtiraz Sonucu 2 Oyla Kaybetti

Muharrem İnce, CHP'li Adayın "Usulsüzlük Yapıldı" Dediği İlçeye Gitti

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Ulaşım 15 Gün Boyunca Ücretsiz Olacak