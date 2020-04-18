Kullanılmaz hale gelen cami alev alev böyle yandı - Son Dakika

Kullanılmaz hale gelen cami alev alev böyle yandı

Sürmene ilçesindeki tarihi cami çıkan yangına kullanılmaz hale geldi

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesi Yeşilköy mahallesindeki tarihi cami bu sabah bilinmeyen bir nedenle tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşilköy Mahallesinde 150 yıllık olduğu öğrenilen tarihi camide sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm camiyi kaplarken, bölgeye itfaiye çağrıldı. Mahalle sakinleri kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. 1 saatte kül olan cami tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.