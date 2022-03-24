Kullanılmış lityum iyon piller Sakarya Üniversitesinde yeniden ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika
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Kullanılmış lityum iyon piller Sakarya Üniversitesinde yeniden ekonomiye kazandırılacak

24.03.2022 14:57
Kullanılmış lityum iyon piller Sakarya Üniversitesinde yeniden ekonomiye kazandırılacak

Türkiye ile Avrupa Birliği'ne (AB) üye 6 ülkede elektrikli otomobil ve elektronik araçlarda kullanılan eskimiş lityum iyon pillerden elde edilecek ham maddeler, Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) üstün özellikli bataryalar haline getirilip yeniden piyasaya sunulacak.

Türkiye ile Avrupa Birliği'ne (AB) üye 6 ülkede elektrikli otomobil ve elektronik araçlarda kullanılan eskimiş lityum iyon pillerden elde edilecek ham maddeler, Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) üstün özellikli bataryalar haline getirilip yeniden piyasaya sunulacak.

SAÜ ve akademisyenlerinin kurduğu Sakarya Teknokent'te faaliyet gösteren firmanın "Ufuk Avrupa" programı kapsamında sunduğu proje, AB tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Yaklaşık 9,5 milyon avro bütçe almaya hak kazanan projede, Türkiye'nin yanı sıra AB üyesi İspanya, Almanya, Belçika, Avusturya, İtalya ve Fransa'dan 22 ortak yer alıyor.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, AA muhabirine, dünyanın en önemli hedeflerinden birinin çevrenin iyi kullanılması ve çevre kirliliğinin azaltılması olduğunu vurguladı.

Dünyada şu anda ham madde krizi olduğuna dikkati çeken Savaşan, "Proje, bu ham madde krizine kısmi çözümde bulunmuş olacak. Üniversitemiz, bu projeyle enerji ve depolama alanındaki araştırmalarda bir üs olacak." dedi.

"Bu projede batarya üretim koordinatörüyüz"

SAÜ Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mahmud Tokur da projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Avrupa'dan gelen bataryaları önce performans olarak sınıflandıracağız. Daha sonra Avrupa'ya tekrardan geri göndereceğiz. Onlar ayrıştırıp ham maddelerini bize gönderecekler ve biz de o ham maddeleri tekrardan üstün özellikli yeni jenerasyon piller haline getirip tekrar kullanılmak üzere Avrupa'ya göndereceğiz.

Projede 22 ortak bulunuyor. Bu ortakların içerisinde İspanya'dan genel koordinatör, Almanya'dan geri dönüşüm süreçlerini yürüten koordinatörümüz var. Sakarya Üniversitesi olarak bu projede batarya üretim koordinatörüyüz. Artık Avrupa ülkelerinin güvendiği, sorumluluk verdiği bir merkez haline geldik ve bu konuda çok mutluyuz."

Araştırma Görevlisi Furkan Sökmen de gelen pillerin tekrardan kullanılabilir durumda olup olmadıklarını tespit ettiklerini, kullanılabilir olanları işlemden geçirerek kullanıma soktuklarını kaydetti.

Kullanılmış lityum iyon piller Sakarya Üniversitesinde yeniden ekonomiye kazandırılacak
Kullanılmış lityum iyon piller Sakarya Üniversitesinde yeniden ekonomiye kazandırılacak
Kullanılmış lityum iyon piller Sakarya Üniversitesinde yeniden ekonomiye kazandırılacak
Kullanılmış lityum iyon piller Sakarya Üniversitesinde yeniden ekonomiye kazandırılacak

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Avrupa Birliği, Hamster Coin, Türkiye, Sakarya, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Kullanılmış lityum iyon piller Sakarya Üniversitesinde yeniden ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika


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