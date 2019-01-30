Kullanılmış Şeker Çuvalları Ekonomiye Kazandırılıyor

Şeker fabrikalarında paketlemede kullanılan ve hijyen açısından tek kullanım ömrü olan çuvallar, belirli işlemlerden geçirildikten sonra fındık toplamaya uygun biçimde şekillendirilip, ekonomiye kazandırılıyor.

Şeker fabrikalarında paketlemede kullanılan ve hijyen açısından tek kullanım ömrü olan çuvallar, belirli işlemlerden geçirildikten sonra fındık toplamaya uygun biçimde şekillendirilip, ekonomiye kazandırılıyor.



Türkiye'deki şeker fabrikalarında kullanılan, hijyen ve sağlık açısından bir daha içerisine şeker konulmayan çuvallar, farklı bir yöntemle ekonomiye kazandırılıyor. Kullanılmış olarak fabrikalardan düşük bir maliyetle satın alınan şeker çuvalları, geçtiği bazı işlemlerin ardından fındık toplamaya hazır hale getiriliyor. Belirli dikim işlemlerinin ardından bele bağlamak için kuşak eklenen, sepet şekli verilen ve yıllarca kullanım ömrü olan çuvallar, fındık mahsulünü toplama sezonunda tercih edilen eşyalar arasında yer alıyor. Kullanımı kolay olduğu için tercih edilen ve maliyeti düşük olan çuvaldan sepetlerin fiyatı ise geçen yıl 5 TL'den satışa sunulmuş.



Ordu'da, kullanılmış şeker çuvalları işleyerek ekonomiye kazandıran Kadir Şenol isimli esnaf, şeker çuvalını tercihe etme sebeplerinin daha sağlam olmasından kaynaklandığını söyledi. Çuvalların işlenmesine, fındık sezonuna girmeden aylar önce başladıklarını söyleyen Şenol, "Genelde toptan verdiğimiz için bir hayli yoğunluk yaşıyoruz. Sezona yetiştirmek için sıkı sıkıya çalışıyoruz" dedi.



Yıllık yaklaşık 20 bin adet çuvalı işliyor



Fabrikadan aldıkları çuvalların belirli işlemlerden geldikten sonra pazar çantasına benzer bir hal aldığını ve yaklaşık 10 kilogramlık bir tenekeden fazla fındık aldığını aktaran Şenol, "Bunların kullanımı daha rahat çünkü çuvallar daha hafif. Geri dönüşümlü ve ben doğaya faydalı olduğunu düşünüyorum. Maliyeti de ucuz. Yıllık ortalama 15-20 bin civarında üretim yapıyoruz ama bu fındığın durumuna göre değişiyor. Fındık az olursa, bizim üretimimiz düşüyor" şeklinde konuştu.



İşlenen çuvalların bu sayede ekonomiye geri kazandırıldığını da söyleyen Şenol, "Bizim ve vatandaş açısından iyi oluyor. Kullanılmış çuvallar farklı bir alanda kullanılamıyor. Biz bunu değerlendirerek, fındık toplama sepetleri yapıyoruz. Bu sayede hem çuvalları aldığımız yerler de kazanıyor ve çöpe atılmamış oluyor" ifadelerini kullandı.



Şenol, yaklaşık 15 yıldır çuvalları işleyerek, ekonomiye kazandırdıklarını da söyledi. - ORDU

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