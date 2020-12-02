Kullanılmış tıraş bıçakları çöpe atılmayacak - Son Dakika

Kullanılmış tıraş bıçakları çöpe atılmayacak

02.12.2020 13:58
Kullanılmış tıraş bıçakları çöpe atılmayacak, System.String[]

İzmir'de kullanılmış tıraş bıçaklarının neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarının önüne geçmek amacıyla "Atık Jiletlerin Geri Dönüşümü" projesi başlatıldı.

İzmir'de kullanılmış tıraş bıçaklarının neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarının önüne geçmek amacıyla "Atık Jiletlerin Geri Dönüşümü" projesi başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Berberler Odası iş birliği ile yürütülen proje kapsamında, kent genelinde faaliyet gösteren 4 bin 500 berbere atık tıraş bıçağı kutusu dağıtılmaya başlandı.

Korona virüsü ile mücadele önlemlerini sıkılaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, teması halinde insan ve hayvan sağlığı için tehlike oluşturan atık tıraş bıçaklarının kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye kazandırılması için örnek bir proje başlattı. İzmir Berberler Odası iş birliğiyle kent genelinde 30 ilçede faaliyet gösteren 4 bin 500 berber salonuna atık tıraş bıçakları için özel kutular dağıtılmaya başlandı. Toplanan kullanılmış tıraş bıçakları, ilçe belediyelerinin sözleşme yaptığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı geri dönüşüm firmaları aracılığıyla ekonomiye kazandırılacak.

Hastalık yayılması önlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Fatma Mesutgil, kentte atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için birçok atık türüne ilişkin benzer çalışmalar yürüttüklerini belirtti. İzmir Berberler Odası iş birliği ile yürüttükleri bu proje sayesinde çöp konteynerlerine atılan tıraş bıçaklarının hastalık ve çevre kirliliği yaymasını önleyeceklerini belirten Mesutgil, "Geri kazanımı sağlanacak atık bıçakların kaynağında ayrı toplanması olası temas halinde insan ve hayvanların yaralanmasını da önleyecek. Aynı zamanda lisanslı geri kazanım firmaları aracılığıyla toplanan atıklar ekonomiye kazandırılacak" diye konuştu.

İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin de, bu örnek projenin hayata geçmesini sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti. Bilgin, "Bazı berberlerimiz bu tıraş bıçağı atıklarını ayrı toplarken, bazıları da çöpe atıyordu. Sokak hayvanları için tehlike oluşturan, çevre ve insan sağlığına zararlı atık tıraş bıçaklarının toplanıp ekonomiye kazandırılacak olması bizi çok mutlu ediyor" dedi. - İZMİR

Kullanılmış tıraş bıçakları çöpe atılmayacak
Kullanılmış tıraş bıçakları çöpe atılmayacak
Kullanılmış tıraş bıçakları çöpe atılmayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kullanılmış tıraş bıçakları çöpe atılmayacak - Son Dakika


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