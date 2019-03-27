Kullanım Tarihi Geçmiş Siyaset Memleket İçin Zararlıdır"
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tarihi geçmiş ilaç insan sağlığı için zararlıdır ama son kullanım tarihi geçmiş siyaset memleket için zararlıdır, tehlikelidir.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, "Tarihi geçmiş ilaç insan sağlığı için zararlıdır ama son kullanım tarihi geçmiş siyaset memleket için zararlıdır, tehlikelidir." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Herhalde Kemal Kılıçdaroğlu
SSK Genel Müdürü olduğu zamanları hatırladı yine. Dolayısıyla bunların seçtiği adaylar da bu zihniyetten farklı değildir. Tarihi geçmiş ilaç insan sağlığı için zararlıdır ama son kullanım tarihi geçmiş siyaset memleket için zararlıdır, tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:12 Kaynak: AA
Nihat Zeybekci: İçki Masasına Oturur, Sohbet Ederim
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cumhur İttifakı Adayı İçin Sahaya İndi
Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar
Ford, Rusya'daki Otomobil Üretimini Sonlandırıyor