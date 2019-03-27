Son Dakika Haberleri: Kullanım Tarihi Geçmiş Siyaset Memleket İçin Zararlıdır"

Kullanım Tarihi Geçmiş Siyaset Memleket İçin Zararlıdır"

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tarihi geçmiş ilaç insan sağlığı için zararlıdır ama son kullanım tarihi geçmiş siyaset memleket için zararlıdır, tehlikelidir.

Kullanım Tarihi Geçmiş Siyaset Memleket İçin Zararlıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tarihi geçmiş ilaç insan sağlığı için zararlıdır ama son kullanım tarihi geçmiş siyaset memleket için zararlıdır, tehlikelidir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herhalde Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü olduğu zamanları hatırladı yine. Dolayısıyla bunların seçtiği adaylar da bu zihniyetten farklı değildir. Tarihi geçmiş ilaç insan sağlığı için zararlıdır ama son kullanım tarihi geçmiş siyaset memleket için zararlıdır, tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:12 Kaynak: AA

AK Parti, Siyaset, Politika
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