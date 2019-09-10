Son Dakika Haberleri: Kullanımdan kaldırılan faytonlar şehir süsü oldu
Son Dakika Güncel Haber

Kullanımdan kaldırılan faytonlar şehir süsü oldu

29 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in örnek bir kararla faaliyetlerine son verdiği faytonlar, rengarenk çiçeklerle süslenerek, çeşitli noktalara yerleştirildi.

Kullanımdan kaldırılan faytonlar şehir süsü oldu, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in örnek bir kararla faaliyetlerine son verdiği faytonlar, rengarenk çiçeklerle süslenerek, çeşitli noktalara yerleştirildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla 10 Haziran 2019 tarihinde kentteki fayton faaliyetlerini durdurarak trafikten men etmişti. Bu karar doğrultusunda, at sahipleri ya da ailelerinden bir kişi belediye bünyesinde istihdam edilirken, atlar da Antalya Hayvanat Bahçesi'nde oluşturulan yeni bir yuvalarına kavuşmuştu. Atlara koşulan faytonlar kent estetiğini arttırmak adına şehrin çeşitli noktalarına yerleştirildi.


Görsel güzellik


Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından revize edilen faytonlar, rengarenk çiçek ve bitkilerle süslenerek, Kalekapısı, Altınyaka Kavşağı ve Atatürk Bulvarı refüjünde yerlerini aldı. Görsel güzellik sunan faytonlar büyük ilgi çekiyor. Çiçeklerle süslenmiş faytonlar yeni yerlerinde vatandaşların fotoğraf çektirdikleri özel mekanlardan birisi haline geldi. Faytonlar önümüzdeki günlerde Antalya'nın kavşak, refüj ve farklı yerlerini süslemeye devam edecek.


2 bin 850 çiçek


Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, fayton yenileme ve peyzaj revize çalışmalarında tilki kuyruğu, çalı begonvil, sarılıcı begonvil, alacalı yapraklı begonvil, tijli begonvil, bahçe külü, çalı hanımeli, bodur ruvelya, mor telgraf ve bodur zakkum gibi yaklaşık 2 bin 850 adet çiçeği toprakla buluşturdu. - ANTALYA

Hayvanat Bahçesi, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu'yu atadı
Bankalardaki altın hesapları rekor seviyeye ulaştı Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'güvenli bölge' çıkışı İş adamı, eşinin kendisinden habersiz üretim yaptığını öğrenince boşanma davası açtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 12:57:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kullanımdan kaldırılan faytonlar şehir süsü oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]