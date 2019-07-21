Son Dakika Haberleri: "Kullanmadığımız Oyuncakları Saklamıyoruz Paylaşıyoruz" kampanyası
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"Kullanmadığımız Oyuncakları Saklamıyoruz Paylaşıyoruz" kampanyası

28 dakika önce

Mersin'de bir kampanya kapsamında toplanan oyuncuklar, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Mersin'de bir kampanya kapsamında toplanan oyuncuklar, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, maddi yetersizlikler nedeniyle oyuncak sahibi olamayan çocukların yüzünü güldürmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından kampanya başlatıldı.
Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu'nun yürüttüğü "Kullanmadığımız Oyuncakları Saklamıyoruz Paylaşıyoruz" kampanyasıyla Mersin'de oyuncaksız çocuk kalmaması hedefleniyor.
Çocukların mutluluklarına ortak olup, yüzlerinde tebessüm oluşturmak için hayata geçirilen projeyle, toplanan oyuncaklar hayatlarında hiç oyuncak sahibi olmayan çocuklara ulaştırılacak.
Proje kapsamında oluşturulan kutulara peluşlar, arabalar, toplar ve bebeklerin yanı sıra kitap da bırakılabilecek.
Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:16 Kaynak: AA
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