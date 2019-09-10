"Kullanmadığınız eşyalarla ihtiyacı olanları sevindirelim" kampanyası

Kampanyaya 0312 736 10 30 telefon numarasını aramak ya da belediyenin WhatsApp Destek Hattı olan 0534 794 59 59 numaraya mesaj atarak katılım sağlanabildiğini ifade eden Belediye Başkanı Acar, kullanılmayan eşyalar belediye ekiplerince evlerden ücretsiz şekilde alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

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