Son Dakika Haberleri: "Kullanmadığınız eşyalarla ihtiyacı olanları sevindirelim" kampanyası
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"Kullanmadığınız eşyalarla ihtiyacı olanları sevindirelim" kampanyası

1 saat önce

Kızılcahamam Belediyesince "Kullanmadığınız eşyalarla ihtiyacı olanları sevindirelim" kampanyası başlatıldı.

Kızılcahamam Belediyesince "Kullanmadığınız eşyalarla ihtiyacı olanları sevindirelim" kampanyası başlatıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı yazılı açıklamada, başlatılan kampanya sayesinde kullanılmayan eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Kampanyaya 0312 736 10 30 telefon numarasını aramak ya da belediyenin WhatsApp Destek Hattı olan 0534 794 59 59 numaraya mesaj atarak katılım sağlanabildiğini ifade eden Belediye Başkanı Acar, kullanılmayan eşyalar belediye ekiplerince evlerden ücretsiz şekilde alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:28 Kaynak: AA
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