Son Dakika Haberleri: Kullanmadıkları Eşyaları Bez Torbaya Dönüştürüyorlar

Kullanmadıkları Eşyaları Bez Torbaya Dönüştürüyorlar

35 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Filemi örüyorum, torbamı dikiyorum" projesi başlatıldı.

Kullanmadıkları Eşyaları Bez Torbaya Dönüştürüyorlar, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Filemi örüyorum, torbamı dikiyorum" projesi başlatıldı. Açılan kursta kadınlar kullanmadıkları evlerinde kullanmadıkları etek, perde, penye, pantolonlardan oluşana eşyalar ile bez torba ve file üretiyor.

Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Türkiye genelinde yürürlüğe giren plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla "Filemi örüyorum, torbamı dikiyorum" projesi başlatıldı.Teorik eğitimler ardından kadınlar evlerinden getirdikleri etek, perde, penye, pantolon gibi eşyalardan farklı boylarda çanta ve torba üretiyor. Bazı kadınlar da iplerle pazar filesi hazırlıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ender Suat Tok, proje öncesinde vatandaşların İnternet üzerinden başvurularını aldıkları. Projeye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Tok, "Kursa 142 kişi başvurdu. Bunların 42'si file, 94'ü bez torba için başvuru yaptı. Özellikle kullanılmayan bezleriyle geliyorlar ve usta öğreticinin gözetiminde üretim yapılıyor. Projenin 3 ay boyunca hafta sonları devam edecek" dedi.

Kursiyerlerin ilk olarak kendi kullanacağı torbaları hazırladığını belirten Tok, ürettikleri diğer ürünlerin de sergilerle satılacağını ve ekonomilerine katkı sağlanacağını kaydetti.

Kursa katılan ev hanımı Nurcan Küçükduran ise, kursa boş zamanını değerlendirmek ve üretime katkı sağlamak amacıyla katıldığını söyledi. Evden getirdiği etek, pantolon ve penyelerini torbaya dönüştürdüğünü vurgulayan Küçükduran, "Kullanmadığımız kumaşlarımızı atmayalım. Eşimin gömleğinden çanta yaptım ve eşim bile çok şaşırdı. Eşyaları böyle yapmasaydım ya toz bezi olacaktı ya da çöpe gidecekti. Hazırladığım torbaları arkadaşlarıma da hediye ediyorum" diye konuştu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:38 Kaynak: İHA

Türkiye, Muğla, Fethiye, Ekonomi
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