Kullar 1975 Spor futbolcuları SPORTAM ile performans testinden geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi'nde, Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Kullar 1975 Spor Futbol takımı oyuncularının yetenek ve performans ölçümleri yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele ilçesi Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Kullar 1975 Spor Futbol takımı sporcularının yetenek ve performans ölçümleri gerçekleştirildi. Kullar 1975 Spor Kulübü Teknik Direktörü Hakan Karatepe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Dayanıklılık, sürat, kuvvet, çeviklik, antropometrik gibi ölçüm ve testlerin yapıldığı merkezde Kullar 1975 Spor Kulübüne; dayanıklılık, hız testi, fonksiyonel hareket analizi, sakatlık risk analizi test ve ölçümleri yapıldı.

Futbolda performans testlerinin önemli olduğunu vurgulayan Kullar 1975 Spor Kulübü Teknik Direktörü Hakan Karatepe, "2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Futbolcularımız iki gün boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin performans testine tabi tutuldu. Performans testleri futbolcular ve bizim için çok önemli. Bu testler sonucunda futbolcularımıza antrenman programı uyguluyoruz. Futbolcularımız bu testlerle gelişimini sağlıyor" dedi. - KOCAELİ