Küllerinden Doğan Efsane Yerköyspor Futbol Akademisi - Son Dakika
Son Dakika Spor Küllerinden Doğan Efsane Yerköyspor Futbol Akademisi - Son Dakika Spor

Küllerinden Doğan Efsane Yerköyspor Futbol Akademisi

6 saat önce

35 yıldır Yahyalı'nın bir köyü olan Yerköy'de kurulan Yerköyspor tarihi misyonunu yeniden yüklendi.

Küllerinden Doğan Efsane Yerköyspor Futbol Akademisi, System.String[]

35 yıldır Yahyalı'nın bir köyü olan Yerköy'de kurulan Yerköy spor tarihi misyonunu yeniden yüklendi.


Halen Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücüsporda forma giyen İlhan Parlak'ı Türk futboluna kazandıran Yerköyspor bugüne kadar PTT 1. Lig dahil birçok profesyonel ligde forma giyen futbolcuları Türk Futboluna kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde görevli sportif eğitim uzmanı Muammer Benli'nin mesai saatleri dışında halkın kullanımına açık ilçe stadyumunda 10 öğrenci ile başladığı futbol kursu bugün 50 çocuk ile büyük futbol altyapısına dönüştü.


Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yerköy Spor Futbol Akademisi teknik direktörü Muammer Benli "4 yıl önce Yahyalı Belediyesi'nin yaptığı yaz spor okullarında gözümüze çarpan üstün yetenekli çocuğumuzun kaybolmaması için bir düşünce beni futbol kursu yapmaya itti. Hükümetimizin ülkemizin en ücra köşesine yaptığın trilyonluk bu tesisleri bu memleketin çocuklarının faydasına sunmak en büyük hizmet olacak diye düşündüm. 4 yılın sonuna geldiğimizde yaklaşık 50 çocuklu bir altyapıya dönüştük. Bu çocukların sportif gelişimi için gelişim liglerinde oynama zorunluluğu olduğu gerçek önümüze çıktı. Bu düşüncelerle ilçemizin köklü kulüplerinden ve altyapıya gereken önemi vereceğini inandığımız Yerköyspor altyapısına çocuklarımızı lisansladık. Yerköyspor Başkanı sayın Hacı Yusuf Şahin gibi Süper Lig'de dahil bir çok oyuncuyu Türk Futboluna kazandıran vizyoner bir başkana sahip olmak bizim için büyük bir fırsattır. Bu süreçte çocuklarımızla Kayserispor altyapı seçmelerine katıldık ve seçmelere katılan 9 çocuğumuzun sekizi altyapı antrenmanlarına davet edildi yine Tüfad Türkiye karmasına 3 çocuğumuz davet edildi. Bu bizim için doğru yolda olduğumuzu gösteren güzel başarı köşe taşlarıydı. Bundan sonraki çalışmalarımızda memleketimizin çocuklarını bu memlekete faydalı şekilde yetiştirmeye odaklanmak olacaktır." dedi. - KAYSERİ

Yahyalı, Yerköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:39 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?         
12:44
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi         
11:36
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi         
09:23
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu         
08:54
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı         
07:35
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 19:26:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küllerinden Doğan Efsane Yerköyspor Futbol Akademisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]