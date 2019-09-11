Külliye'de Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı - Memduh Büyükkılıç ve Alinur Aktaş
1 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:31 Kaynak: AA
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