Son Dakika Haberleri: Külliye'de Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı - Memduh Büyükkılıç ve Alinur Aktaş
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Külliye'de Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı - Memduh Büyükkılıç ve Alinur Aktaş

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Külliye'de Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı - Memduh Büyükkılıç ve Alinur Aktaş

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Memduh Büyükkılıç, Alinur Aktaş, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:31 Kaynak: AA
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