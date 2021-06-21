Üye Girişi
Külliye'deki Atıklar Geri Dönüştürülerek Sokak Hayvanlarına 'Yuva' Oldu - Son Dakika

Külliye'deki Atıklar Geri Dönüştürülerek Sokak Hayvanlarına 'Yuva' Oldu

21.06.2021 06:04
Külliye'deki Atıklar Geri Dönüştürülerek Sokak Hayvanlarına 'Yuva' Oldu, System.String[]

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çıkan inşaat, ağaç budama ve peyzaj atıkları, Külliye personellerinden oluşan gönüllüler tarafından geri dönüştürülerek,...

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çıkan inşaat, ağaç budama ve peyzaj atıkları, Külliye personellerinden oluşan gönüllüler tarafından geri dönüştürülerek, sokak hayvanları için kulübe haline getirildi. Atıklardan yapılan kulübeler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bahçesinde Sn. Emine Erdoğan'ın katıldığı etkinlikle, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sn. Emine Erdoğan, programa gelişinde sahiplendiği "Leblebi" adlı köpekle kulübeleri inceledi. Kulübelerin kalite ve kontrollerini Leblebi'ye yaptırdıklarını dile getiren Sn. Emine Erdoğan, "Eğer o beğenirse, arkadaşları da beğenir mutlaka. " diye konuştu. Leblebi'yi bir süre seven Emine Erdoğan, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürü Durmuş Genç'ten yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Leblebi'nin ayağının uğurlu geldiğini ifade eden Sn. Emine Erdoğan, yapılan kulübelerin Sıfır Atık kapsamındaki önemine dikkati çekti. Atıkların değerlendirilmesi konusundaki hassasiyetini dile getiren Sn. Emine Erdoğan, "Sadece inşaat atıklarının değil, her türlü atığın dönüşebileceğine, Türkiye ekonomisine de büyük katkısı olacağına inanıyorum. İnşallah halkımız da buna destek verir. " dedi. Leblebi ile olan iletişimine ilişkin de bilgi vererek, "Zaman zaman özlediğimizde yanına gidiyoruz ya da evin önüne getiriyoruz. Hayvan sevgisi sonradan oluşabilir mi bunu bilmiyorum. Çünkü ben bahçeli bir evde büyüdüm. Zaman zaman her türlü hayvan girdi bahçemize, tavuk, ördek, kaz, tavşan, koyun, kuzu aklınıza gelecek ne varsa. Kediler zaten evimizin kralıydı, fareler de o zamanlar çok vardı, onları yakalarlardı. " ifadesini kullandı. Kedilere kolunu yastık yaptığını ve birlikte uyuduklarını da anlatan Sn. Emine Erdoğan, "Dolayısıyla o zamandan gelme bir hayvan sevgimiz var. Birçok insanın da var. " diye konuştu. Sn. Emine Erdoğan, Yedikule Hayvan Barınağını ziyaret ederek, Leblebi ile tanışma hikayelerini şöyle anlattı: "Orada bir sürü hayvanlarla tanıştık. Ama Leblebi'nin gözleri beni celbetti. Böyle ameliyat geçirmiş, mağduriyet yaşaması, doğrusu vicdanları sızlattı. Bilhassa onun için bunu istedim. Halkımıza da rica ediyorum, gidip petshoplardan değil, böyle barınaklardan alırlarsa çok daha iyi olur. " Sn. Emine Erdoğan, barınaklardan temelli hayvan sahiplenmek istemeyenlerin de gün içinde ya da hafta sonları hayvanları alıp bırakabileceklerini de vurguladı. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın da Leblebi ile sık sık değil ama ara sıra bir araya geldiğini söyledi. Aklım Almıyor, Hayvana Nasıl Zarar Verebilir Bir İnsan Sn. Emine Erdoğan, medyaya yansıyan hayvanlara yönelik şiddet haberlerine ilişkin de şöyle konuştu: "Aklım almıyor, hayvana nasıl zarar verebilir bir insan. Hiçbir şeye zarar vermemesi lazım insanların, ne doğaya ne insana ne hayvanlara. Ne diyeceğimi bilemiyorum bu konuda, gerçekten çok vahim bir durum, ruh sağlığı bozuk insanlar ancak yapabilir bunu, tedavi olmaları gerekir diye düşünüyorum. " HAYDİ Uygulamasını 105 Bin Vatandaşımız İndirdi Şube Müdürü Durmuş Genç de yaptığı konuşmada, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliklerinin hayvanlara karşı işlenen suçlar ve hayvanlar kullanılarak işlenen suçlarla mücadele amacıyla temmuz ayında kurulduğunu, 81 il, ilçede 2 bin 4 personelle hizmete başladıklarını anlattı. "En büyük amacımız, hayvanlara karşı işlenen eziyet, dövme, aç susuz bırakma gibi suçlarla, kabahatler ile çevre ve doğaya karşı işlenen suçlarla mücadele etmek. " diyen Genç, suçlarla mücadelenin yanı sıra sokak hayvanlarını besleme konularında da yardımcı olduklarını söyledi. Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) adlı mobil uygulama oluşturduklarını anlatan Genç, "Yaklaşık 5 aylık dönemde 105 bin vatandaşımız HAYDİ ihbar hattı aplikasyonlarını indirerek, bize 9 binin üzerinde ihbarda bulundu. Bu ihbarların hepsine arkadaşlarımız müdahale ederek, gereken adli, idari işlemleri yaptılar. " diye konuştu. Hazırlanan kulübeleri, gelen talepler ve ihtiyaçlara göre, eksik olan yerleri planlayarak, göndereceklerini belirten Genç, vatandaşların emniyet müdürlüğüne başvuru yapıp, ihtiyaç olan yerleri bildirebileceklerini söyledi. Büro Amiri Veteriner Hekim Sinem Arslan da hayvanlarla ilgili müdahale gerektiren bir durum olduğunda ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını anlattı. Külliye Çalışanı Abdullah Yiğit de, gönüllü olarak, inşaat ve budama atıklarını değerlendirdiklerini söyledi. Konuşmaların ardından, gönüllüler tarafından atıkların geri dönüştürülmesiyle yapılan 10 hayvan kulübesi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kulübeler, sokak hayvanları için ihtiyaç duyulan besleme noktalarında kullanılacak.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Külliye, İnşaat, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Külliye'deki Atıklar Geri Dönüştürülerek Sokak Hayvanlarına 'Yuva' Oldu - Son Dakika


Son Dakika

Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi 00:29 Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi Sedat Peker cezaevinde mi? Hakkındaki iddialara yeni videoyla yanıt verdi 22:58 Sedat Peker cezaevinde mi? Hakkındaki iddialara yeni videoyla yanıt verdi Ahmet Şık, Veyis Ateş'in iddialarını doğruladı: Evet, Bakan Soylu ile görüşmek istedim 22:35 Ahmet Şık, Veyis Ateş'in iddialarını doğruladı: Evet, Bakan Soylu ile görüşmek istedim
Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e patladı: Kötü günde de gelir konuşurum 21:23 Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e patladı: Kötü günde de gelir konuşurum ABD'de şiddetli fırtına faciaya neden oldu! 18 araç birbirine girdi, 9'u çocuk 10 kişi öldü 20:10 ABD'de şiddetli fırtına faciaya neden oldu! 18 araç birbirine girdi, 9'u çocuk 10 kişi öldü Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti 18:31 Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı 17:29 Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Eşini 46 yerinden bıçaklayarak katleden adamın cezası 16:38 Eşini 46 yerinden bıçaklayarak katleden adamın cezası "zevk almadığı" gerekçesiyle indirildi

Son Dakika Haberleri
18:58 Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için
18:07 Son dakika: Burak Elmas'tan Terim paylaşımı: Hocamız yarın görevine başlayacak
17:57 Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı
17:35 Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu
17:30 Kılıçdaroğlu şirketlere çağrı yaptı: Kanal İstanbul ihalesine girmeyin
17:29 Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı
17:14 Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi
16:55 Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım açıklama yapacak
16:28 Hikmet Karaman'ın paylaşımı büyük ilgi gördü! FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdi
Acun Ilıcalı'nın Acun Ilıcalı'nın "Söz seni güreştireceğim" dediği İsmail Balaban, Survivor'da mindere çıktı         
00:44
ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun         
00:29
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı         
22:47
Rıdvan Dilmen, EURO 2020'ye veda eden A Milli Takım'ı eleştirdi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30 Rıdvan Dilmen, EURO 2020'ye veda eden A Milli Takım'ı eleştirdi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30         
22:23
Sevgilisi, büyükbabasıyla yaşadığı cinsel ilişki sonucu hamile kaldı! Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı Sevgilisi, büyükbabasıyla yaşadığı cinsel ilişki sonucu hamile kaldı! Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı         
20:38
Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü         
18:59
Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı         
17:51
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi         
17:15
Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan adamın, 97 gün sonra cansız bedeni bulundu Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan adamın, 97 gün sonra cansız bedeni bulundu         
16:21
Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı         
15:38
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Resmen kemikleri sayılıyor! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu Resmen kemikleri sayılıyor! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu         
15:11
Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş         
13:41
Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış         
13:34
Veyis Ateş Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı         
11:49
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 06:44:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Külliye'deki Atıklar Geri Dönüştürülerek Sokak Hayvanlarına 'Yuva' Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement