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Külliye dönüşü başkanlar zirvesi

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Külliye'de katıldığı toplantının ardından şehre döner dönmez ilk iş olarak Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları ile toplantı yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantısına ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Külliye dönüşü başkanlar zirvesi, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Külliye'de katıldığı toplantının ardından şehre döner dönmez ilk iş olarak Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları ile toplantı yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantısına ilişkin değerlendirmelerini aktardı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya giderek Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katılan Başkan Büyükkılıç, Başkent ziyaretini bir gün daha uzatarak Kayseri ile ilgili Bakanlar, Genel Müdür ve Bürokratlarla önemli görüşmeler yaparak gece şehre döndü.


Başkan Büyükkılıç'ın makamında ilk iş olarak Başkanlarla toplantı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamındaki toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan katıldı.


Toplantıda, Başkan Büyükkılıç'ın Başkent ziyareti ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.


Başkan Büyükkılıç, yaptığı kısa açıklamada, "Çok değerli Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanlarımıza bu güzel Cuma gününde sabah kahvesini içmek üzere belediyemize teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum. Ankara'da yapılan çalışmaların değerlendirmesini yaptık. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan çalışmalarda nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerektiği konusunda da istişarelerde bulunduk. Ben başkanlarımızın gayretli, iyi niyetli ve samimi olarak şehrimize yakışacak şekilde hizmet etme anlayışı içerisindeki yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Recep Tayyip Erdoğan, Kocasinan, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:47 Kaynak: İHA
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