Kulp'a kar yağdı - Son Dakika

Kulp'a kar yağdı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağdı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağdı. Gece başlayan kar nedeniyle ilçe beyaza büründü. Esnaf iş yerinin sürücüler de araçların üzerinde biriken karı temizledi. Esnaf Erdal Aydoğdu, kar yağışının devam etmesini beklediklerini ifade ederek, "İnşallah kar devam eder de kuraklıktan kurtuluruz." dedi. Öte yandan ilçede buzlanmaya karşı sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulunuluyor. Belediye ekiplerince de yollar temizleniyor. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, kar yağışının başlamasıyla karla mücadele ekiplerini ilçenin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelere yönlendirdiklerini belirterek, yolu kapalı olan mahallelerde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Gözlet, muhtarlarla iletişim halinde, karla mücadele çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak, kapanan yolların ulaşıma açılacağını kaydetti.

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