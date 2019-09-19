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Kulp Belediye Başkan Vekili Kaymakam Gözlet'ten açıklama

49 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca Kulp Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mustafa Gözlet, "Politik duruşu ve hayat felsefesi ne olursa olsun, bütün vatandaşımızın hak ettiği kaliteli belediye hizmeti alması için canla başla mücadele edeceğiz.

Kulp Belediye Başkan Vekili Kaymakam Gözlet'ten açıklama, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca Kulp Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mustafa Gözlet, "Politik duruşu ve hayat felsefesi ne olursa olsun, bütün vatandaşımızın hak ettiği kaliteli belediye hizmeti alması için canla başla mücadele edeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Gözlet yaptığı açıklamada, ilçeyi gözde hale getirmek için yoğun çaba göstereceklerini söyledi.

"Görevini layıkıyla ifa eden hiçbir çalışanımızla sorunumuz yoktur"

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanı olarak tüm vatandaşları hiçbir ayrım yapmadan kucaklayacağını vurgulayan Gözlet, şöyle konuştu:

"Hedefim ilçemizi, devletin imkanlarını kullanarak ve sizden alacağımız manevi destek ile kalkındırmak ve Türkiye'nin en gözde ilçelerinden biri haline getirmektir. İlçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamaktır. Politik duruşu ve hayat felsefesi ne olursa olsun, bütün vatandaşımızın hak ettiği kaliteli belediye hizmeti alması için canla başla mücadele edeceğiz. Görevini layıkıyla ifa eden hiçbir çalışanımızla sorunumuz yoktur. Bu anlamda kanunun ve gerekli mevzuatın doğrultusunda hareket edeceğimizden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın."

HDP'li başkan tutuklanmıştı

12 Eylül'de Ağaçkorur Mahallesi'nde 7 vatandaşın şehit olduğu hain terör saldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, 16 Eylül'de "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası yapma", "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan tutuklanmıştı.

Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:05 Kaynak: AA
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