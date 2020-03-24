Kulp Belediyesi esnafa kolonya dağıttı - Son Dakika

Kulp Belediyesi esnafa kolonya dağıttı
6 saat önce
Kulp Belediyesi, esnafa kolonya dağıttı.
Kulp Belediyesi, esnafa kolonya dağıttı.
Belediye ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında esnafa kolonya dağıtıp salgını önlemek amacıyla alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirdi.
Bilgilendirme ve denetim çalışmalarının periyodik şekilde süreceği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:48 Kaynak: AA
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