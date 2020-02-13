Kulp Belediyesi, kar temizleme çalışmalarına başladı - Son Dakika

Kulp Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması ve ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için kar temizleme çalışmalarına başladı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, vatandaşların ulaşım noktasında herhangi bir aksaklık yaşamaması için karla mücadele ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığını söyledi.

Gözlet, "Gece boyunca sürdürülen çalışmalar kar yağışının devam etmesi nedeniyle hala devam etmektedir. Kapalı olan kırsal mahallelere ait yolların ve grup yollarının açma çalışmaları için de ekiplerimizi yönlendirdik." dedi.