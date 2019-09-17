Son Dakika Haberleri: Kulp Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladı
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Kulp Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladı

17 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Mustafa Gözlet, belediye binasına gelerek görevine başladı.

Kulp Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladı, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Mustafa Gözlet, belediye binasına gelerek görevine başladı.


Diyarbakır'da dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan HDP'li Kulp İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı. Polis ekiplerince belediye binasında yapılan aramanın ardından Kaymakam Gözlet, geniş güvenlik önlemleri altında belediye binasına geldi. Kaymakam Gözlet'in belediye binasına gelmesinin ardından çalışanlar da kimliklerini gösterip üst aramasından geçirildikten sonra binaya alındı. - DİYARBAKIR

Mehmet Fatih Taş, Mustafa Gözlet, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:29 Kaynak: İHA
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