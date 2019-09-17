Kulp Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladı
1 saat önce
Kulp Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Mustafa Gözlet, belediye binasına gelerek görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
Kulp Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Mustafa Gözlet, belediye binasına gelerek görevine başladı.
Diyarbakır'da dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan HDP'li Kulp İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı. Polis ekiplerince belediye binasında yapılan aramanın ardından Kaymakam Gözlet, geniş güvenlik önlemleri altında belediye binasına geldi. Kaymakam Gözlet'in belediye binasına gelmesinin ardından çalışanlar da kimliklerini gösterip üst aramasından geçirildikten sonra binaya alındı.
Diyarbakır'da 11 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası mahalleyi karıştırdı: 2 yaralı Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı'nın yerine kaymakam görevlendirildi Kulp Belediyesi'ne kayyum atanmasına HDP'den açıklama: Kayyum atanması kumpastır Salih Kalyon'un dahil olduğu Çukur'daki cami sahnesi izleyicilerden tam not aldı