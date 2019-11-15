Kulp Belediyesinden öğrencilere deneme sınavı

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrencilere deneme sınavı yapıldı.

YKS'ye hazırlanan 315 öğrenci için Kulp ilçesindeki liseler ve Halk Eğitim Merkezine bağlı ücretsiz hazırlık kursları, LGS'ye hazırlanan 750 öğrenci için de ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan ortaokullarda deneme sınavı yapıldı.

Sosyal belediyeciliğin önemine değinen Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, sınavlara girecek öğrencilerin bilgilerini ve zamanı olumlu kullanma becerilerini test etmek, eksik konuları görmelerini sağlamak ve heyecanlarını yenebilmelerine olanak sağlamak amacıyla deneme sınavları gerçekleştirildiğini söyledi.

Sınav tarihlerine kadar deneme sınavlarının periyodik şekilde devam edeceğini dile getiren Gözlet, öğrencilerden yegane beklentilerinin çalışmaları ve azim göstermeleri olduğunu aktardı.

Gözlet, başarıları için gerekli fiziki donanımı ve kaynak teminini bütün imkanları seferber ederek sağlayacaklarını dile getirerek, sınava girecek tüm öğrencilere şimdiden başarılar diledi.