Son Dakika Haberleri: Kulp Belediyesinden öğrencilere deneme sınavı
Son Dakika Güncel Kulp Belediyesinden öğrencilere deneme sınavı - Son Dakika

Kulp Belediyesinden öğrencilere deneme sınavı

7 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrencilere deneme sınavı yapıldı.

Kulp Belediyesinden öğrencilere deneme sınavı, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrencilere deneme sınavı yapıldı.

YKS'ye hazırlanan 315 öğrenci için Kulp ilçesindeki liseler ve Halk Eğitim Merkezine bağlı ücretsiz hazırlık kursları, LGS'ye hazırlanan 750 öğrenci için de ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan ortaokullarda deneme sınavı yapıldı.

Sosyal belediyeciliğin önemine değinen Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, sınavlara girecek öğrencilerin bilgilerini ve zamanı olumlu kullanma becerilerini test etmek, eksik konuları görmelerini sağlamak ve heyecanlarını yenebilmelerine olanak sağlamak amacıyla deneme sınavları gerçekleştirildiğini söyledi.

Sınav tarihlerine kadar deneme sınavlarının periyodik şekilde devam edeceğini dile getiren Gözlet, öğrencilerden yegane beklentilerinin çalışmaları ve azim göstermeleri olduğunu aktardı.

Gözlet, başarıları için gerekli fiziki donanımı ve kaynak teminini bütün imkanları seferber ederek sağlayacaklarını dile getirerek, sınava girecek tüm öğrencilere şimdiden başarılar diledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır, Kulp, LGS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı
İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı: Kuvvetli olacak İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 20:57:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulp Belediyesinden öğrencilere deneme sınavı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]