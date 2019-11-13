Son Dakika Haberleri: Kulp Belediyesinden öğrencilere spor malzemesi desteği
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Kulp Belediyesinden öğrencilere spor malzemesi desteği

7 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesi, İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere spor malzemesi desteğinde bulundu.

Kulp Belediyesinden öğrencilere spor malzemesi desteği, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesi, İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere spor malzemesi desteğinde bulundu.

Pasur Belediyespor Sosyal Tesislerinde gerçekleşen malzeme dağıtım etkinliğine Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte 400 top, 180 çift spor ayakkabısı, 7 futbol forması, 5 basketbol takımı forması, 4 voleybol takımı forması, 6 masa tenisi takım forması, 40 badminton raketi ve topları ile 2 masa tenisi masası öğrencilere hediye edildi.

Öğrencilere hediyelerini takdim ederek, başarı dileyen Kaymakam Gözlet, sporun çocukların gelişimi için önemine değindi.

"Öğrencilerimizin spor aktiviteleri yapmalarına imkan sağlayacak sahalarımız, salonlarımız mevcut. Öğrencilerimize her konuda destek sunduğumuz gibi sportif faaliyetleri konusunda da destek sunuyoruz." diyen Gözlet, bu desteklerin süreceğini belirtti.

Gözlet daha sonra belediye olarak düzenledikleri yemekte öğrencilerle bir araya geldi.

Kulp Belediyesi, Mustafa Gözlet, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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