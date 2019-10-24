Kulp'da servis araçları ile yemek fabrikalarında denetim yapıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullara hizmet veren yemek fabrikaları ile servis araçlarında denetim yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Taşıma ve Yemek Komisyonu tarafından yapılan denetimlerde 100 servis aracı kontrol edilerek görülen eksiklikler tespit edildi.

Yemek fabrikalarının üretim merkezleri de hijyen ve sağlık yönünden komisyon tarafından incelendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, yaptığı açıklamada, periyodik aralıklarla servis araçlarının ve yemek fabrikalarının denetlendiğini belirtti.

Denetimlerin aynı şekilde devam edeceğini ifade eden Kaya, "Amacımız, okulların açılmasıyla öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçlarını ve şoförlerini denetlemek, yemek fabrikası, okul yemekhaneleri ve kantinlerin hijyene uyup uymadıklarını tespit etmektir. Çalışanların iş sırasında kişisel koruyucu kullanıp kullanmadıklarını denetliyoruz. Kurum olarak hedefimiz öğrencilerimize en kaliteli hizmeti verirken çalışanlarının da en sağlıklı koşullarda çalışmasıdır." dedi.