Son Dakika Haberleri: Kulp'da servis araçları ile yemek fabrikalarında denetim yapıldı
Son Dakika Güncel Kulp'da servis araçları ile yemek fabrikalarında denetim yapıldı

Kulp'da servis araçları ile yemek fabrikalarında denetim yapıldı

22 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullara hizmet veren yemek fabrikaları ile servis araçlarında denetim yapıldı.

Kulp'da servis araçları ile yemek fabrikalarında denetim yapıldı, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullara hizmet veren yemek fabrikaları ile servis araçlarında denetim yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Taşıma ve Yemek Komisyonu tarafından yapılan denetimlerde 100 servis aracı kontrol edilerek görülen eksiklikler tespit edildi.

Yemek fabrikalarının üretim merkezleri de hijyen ve sağlık yönünden komisyon tarafından incelendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, yaptığı açıklamada, periyodik aralıklarla servis araçlarının ve yemek fabrikalarının denetlendiğini belirtti.

Denetimlerin aynı şekilde devam edeceğini ifade eden Kaya, "Amacımız, okulların açılmasıyla öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçlarını ve şoförlerini denetlemek, yemek fabrikası, okul yemekhaneleri ve kantinlerin hijyene uyup uymadıklarını tespit etmektir. Çalışanların iş sırasında kişisel koruyucu kullanıp kullanmadıklarını denetliyoruz. Kurum olarak hedefimiz öğrencilerimize en kaliteli hizmeti verirken çalışanlarının da en sağlıklı koşullarda çalışmasıdır." dedi.

Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da ele geçirilen 4 ton esrar yakıldı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Bangladeş'te tarihi karar: Bir öğrenciyi yakarak öldüren 16 kişiye idam cezası Okul bahçesinde skandal görüntüler! Öğrencilerin yanında öğretmeni dövdüler Türkiye'nin askeri operasyonunu kınayan AP'ye Ankara'dan çok sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 17:30:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulp'da servis araçları ile yemek fabrikalarında denetim yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]