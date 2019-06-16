Son Dakika Haberleri: Kulp ilçesi ipek böcekçiliği üretiminde birinci sırada
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Kulp ilçesi ipek böcekçiliği üretiminde birinci sırada

1 saat önce

Terörün kökünün kazındığı Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ipek iplik üretiminde Türkiye'nin yarısını geçti.

Kulp ilçesi ipek böcekçiliği üretiminde birinci sırada, System.String[]
Terörün kökünün kazındığı Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ipek iplik üretiminde Türkiye'nin yarısını geçti. Tek tesiste 5 tona yakın ipek ipliği üretilen ilçede hedef hem istihdamı hem de üretimi maksimum seviyeye çıkarmak.

Diyarbakır'da geçmiş yıllarda bölgenin en önemli ekonomik gelir kapısı olan ancak 90'lı yıllarda artan terör olayları nedeniyle bir süre üretimi dahi yapılamayan ipek böcekçiliği, terörün kökünün kazınması ile yeniden şaha kalktı. Kulp ilçesinde fabrikanın tam zamanlı çalışması ile yılda 50 tona yakın kozadan 6 tona yakın ipek ipliği elde edilmeye başlandı. 5 yıl önce Kulp ilçesine bağlı Ağaçlı Mahallesi'nde kurulan ipek iplik üretim fabrikasında 30 kişi istihdam edilirken, ilçe genelinde bine yakın çiftçi ipek böceği üreticiliği yapıyor. 5 yıllık tesis, tek başına Türkiye üretiminin yarısından fazlasını elinde bulundurarak önemli bir gelir kapısı oluşturuyor. Çiftçilere, yıllık ortalama 2 milyon liradan fazla desteğin verildiği ilçede hemen her ailenin ipek böceği üretmesi için teşvik sağlanıyor. Önemli bir gelir kapısı olan ipek böcekçiliğinde hedef hem üretimi hem de istihdamı arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlayıp işsizlik sayısını en aza indirmek. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:16 Kaynak: İHA
Türkiye, Diyarbakır, Kulp, Ekonomi
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