Kulp ilçesinde kar etkili oldu - Son Dakika
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Kulp ilçesinde kar etkili oldu

7 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar etkili oldu.

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar etkili oldu.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 30'a yakın köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Köy yollarının açılması için ekiplerin başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır, Kulp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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