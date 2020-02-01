Kulp ilçesinde kar etkili oldu - Son Dakika

Kulp ilçesinde kar etkili oldu
7 saat önce
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:26 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar etkili oldu.
Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 30'a yakın köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Köy yollarının açılması için ekiplerin başlattığı çalışmalar devam ediyor.
Son Dakika Kar yağışı etkili oluyor Sokakta yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı Son Dakika: Vuhan'daki Türkler eve döndü! 42 kişiyi taşıyan askeri uçak Ankara'ya indi