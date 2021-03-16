Kulp İmam Hatip Lisesi ipek böceği üreticilerine destek için 150 dut fidanı dikti - Son Dakika

Kulp İmam Hatip Lisesi, ipek böceği üreticilerine destek amacıyla okul bahçesine dut fidanı dikti.

Okul Müdürü Fevzi Bozkurt, konuşmasında, ilçenin en büyük yerleşkesine sahip okullarının 2015 yılından bu yana eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Toprak yapısı olarak tarıma elverişli olmayan okul yerleşkesine 3 yıl önce ilçe merkezinde yapılmaya başlayan cami temelinden 70 kamyon verimli toprağı taşıdıklarını belirten Bozkurt, "Taşıdığımız toprağı okul bahçemizde dağıtıp peyzajını yapmıştık. Bu yıl da ilçe tarım müdürlüğümüz ve belediye başkanlığımızın da iş makinesi destekleri, öğretmen ve personellerimizle dut fidanlarımızı diktik." şeklinde konuştu.

Dut fidanını ilçenin ipek böcekçiliği üretiminde Türkiye'de önemli bir paya sahip olmasından üreticilere destek olmak için seçtiklerini aktaran Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de hem okul bahçemizin güzelleşmesi hem ilçe ekonomisine hem de ülke ekonomisine bir nebze destek olması için okulumuz bahçesine dut fidanlarını dikmeyi uygun gördük. Emeği ve katkısı olan herkesten Allah razı olsun."