Kulp Kaymakamı Gözlet'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulp Kaymakamı Gözlet'e ziyaret - Son Dakika

Kulp Kaymakamı Gözlet'e ziyaret

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal, Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin ve Batman'ın Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'i ziyaret etti.

Kulp Kaymakamı Gözlet'e ziyaret, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal, Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin ve Batman'ın Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'i ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen görüşmede Kaymakam Gözlet, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette hayata geçirmeyi hedefledikleri projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Gözlet, kendisini ziyaret eden kaymakamlara teşekkür etti.

Kaymakamlar Bakkal, Demirçin ve Özadalı da Kaymakam Gözlet'e çalışmalarında başarı diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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