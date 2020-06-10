Kulp Kaymakamı Gözlet esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Kulp Kaymakamı Gözlet esnafı ziyaret etti

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, esnaf ziyaretdinde bulundu.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, esnaf ziyaretdinde bulundu. Turgut Özal Mahallesi Diyarbakır Caddesindeki iş yerlerini gezen Gözlet, esnaf ile sohbet edip, öneri ve taleplerini dinledi. Gözlet, yeni koronovirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin önemine işaret ederek, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü kaydetti. Tedbirler kapsamında iş yeri kapatılan esnafa destek sunduklarını vurgulayan Gözlet, "Hep birlikte mücadele ederek bunun üstesinden geleceğimize inancım tamdır.Salgınla mücadele kapsamında her türlü tedbiri en üst seviyede alarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.Kıymetli vatandaşlarımızdan tedbiri elden bırakmamalarını ve kurallara uymalarını rica ediyorum." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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