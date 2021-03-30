Kulp Kaymakamı Gözlet, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Murat Yılık, İlçe Emniyet Amiri Selim Toptan, kurum temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Gözlet, ilçede yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile ilçe merkezi ve birçok kırsal mahallede sıcak asfalt, sathi kaplama, betonarme, sanat yapıları, yol genişletme, stabilize, kilitli parke taş döşeme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Gözlet, birçok mahallede çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Su sıkıntısı yaşayan kırsal mahallelerde çalışmaların sürdüğünü anlatan Gözlet, mesire alanı, tam kapasiteli gençlik merkezi, yeni mezbaha, yeni mezarlık çalışmaları, kırsal mahallelerde çocuk oyun gruplarının kurulacağı alanlar ile etrafı yeşil alan yapılacak şekilde iki derenin ıslah projelerini tamamlayıp en kısa sürede yapım çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

Gözlet çalışmalarda kendilerine verdiği destekten dolayı Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür etti..

Bilgilendirme sunumu yapılan, talep ve önerilerin iletildiği toplantıda Gözlet iletilen taleplerin çözüme kavuşması için kurum temsilcilerine talimat verdi.