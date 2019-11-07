Son Dakika Haberleri: Kulp Kaymakamı Gözlet'ten Hamzalı Mahallesine ziyaret
Son Dakika Güncel Kulp Kaymakamı Gözlet'ten Hamzalı Mahallesine ziyaret

Kulp Kaymakamı Gözlet'ten Hamzalı Mahallesine ziyaret

6 saat önce

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Hamzalı Mahallesini ziyaret etti.

Kulp Kaymakamı Gözlet'ten Hamzalı Mahallesine ziyaret, System.String[]

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Hamzalı Mahallesini ziyaret etti.

Gözlet beraberinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Murat Yıkık ve AK Parti İlçe Başkanı Amil Yatçi İLE PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen Hamzalı katliamında şehit olan 23 sivil için yapılan şehitlik anıtını ziyaret etti, dua okudu, şehit aileleri ile görüştü.

Daha sonra Hamzalı İlkokuluna geçen Gözlet, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Gözlet ile beraberindekiler Hamzalı Karakoluna geçerek, askerlerle görüştü.

Mustafa Gözlet, Jandarma, Hamzalı, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu
Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 21:01:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulp Kaymakamı Gözlet'ten Hamzalı Mahallesine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]