Kulp Kaymakamı Gözlet'ten şehitleri anma mesajı - Son Dakika

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, şehitleri anma mesajı yayımladı.

Kaymakam Gözlet mesajında, 1990'lı yıllardan bugüne kadar terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 31 güvenlik korucusu ve sivil vatandaşları rahmetle andıklarını belirtti.

Bu bölgenin güzel insanlarının teröre karşı verilen mücadelede güvenlik kuvvetleriyle beraber şanla, şerefle mücadele yürüttüklerini kaydeden Gözlet, şöyle devam etti:

"İlerledikleri doğru yoldan bir santim dahi sapmadılar. Bu vatana bu millete sadakatte vazgeçmediler. Bu bölgenin güzel insanlarına şükranlarımı sunuyorum. Herkes şunu bilmeli ki, terör illeti bitene kadar devletimizin mücadelesi devam edecektir. Rabbim bayrağımızı indirmesin, ezanımızı dindirmesin, bütün aziz şehitlerimizin mekanı cennet, ruhları şad olsun."