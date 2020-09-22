Kulp Kaymakamı Gözlet'ten semt pazarında Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in katılımıyla semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Turgut Özal Mahallesindeki semt pazarına giden Gözlet esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, iletilen görüş, öneri ve talepleri dinledi.

Kovid -19 tedbirlerinin önemine değinen Gözlet, "Kendimizi ve sevdiklerimizi salgına karşı korumanın en önemli şartı tedbirlere uymaktır. Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli tüm tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz. Bu konuda tüm imkanlarımızı seferber ederek, gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Vatandaşımızın da tedbirlere uyma noktasında hassasiyet taşıdığını görüyor, kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaymakam Gözlet daha sonra çocuklarla sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.