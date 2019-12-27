Kulp Kaymakamı Gözlet, vatandaşlara bir araya geldi - Son Dakika

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Gözlet, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Murat Yıkık ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen ile Karpuzlu mahallesini ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelen Gözlet, dile getirilen talepleri imkanlar dahilinde çözüme kavuşturmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Gözlet, "Sorunları yerinde görmek ve çözüme kavuşturmak adına fikir alışverişinde bulunmak, aynı mekanda bir sohbetin paydaşı olmak için buradayız. Bizleri sıcak karşılamanızdan ve göstermiş olduğunuz misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim." dedi.